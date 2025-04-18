Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,06
Економія при броні: -2,46 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,82
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,30
Економія при броні: -0,96 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
48,61
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,75
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,88
Економія при броні: -1,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,23
Економія при броні: -0,90 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,69
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,46
Економія при броні: -3,34 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
47,25
Економія при броні: -2,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,63
Економія при броні: -3,06 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,26
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог