Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,47
Економія при броні: -1,11 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
28,58
Економія при броні: -1,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,73
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,03
Економія при броні: -3,83 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,11
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,98
Економія при броні: -1,70 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,40
Економія при броні: -2,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,50
Економія при броні: -2,28 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
50,21
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,82
Економія при броні: -1,59 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,83
Економія при броні: -2,65 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,14
Економія при броні: -4,32 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,13
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
43,30
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,67
Економія при броні: -5,96 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,67
Економія при броні: -2,25 грн