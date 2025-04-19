Львів (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,36
Економія при броні: -1,55 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,82
Економія при броні: -2,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,04
Економія при броні: -1,09 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
33,44
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,70
Економія при броні: -3,68 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,40
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
17,64
Економія при броні: -0,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
26,46
Економія при броні: -1,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,22
Економія при броні: -1,99 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,31
Економія при броні: -2,45 грн