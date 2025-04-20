Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
20,79
Економія при броні: -1,03 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,26
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,19
Економія при броні: -1,76 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,42
Економія при броні: -3,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,56
Економія при броні: -4,29 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,95
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,70
Економія при броні: -2,26 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,43
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
21,44
Економія при броні: -1,00 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
26,98
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
26,46
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
21,26
Економія при броні: -0,86 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,70
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,09
Економія при броні: -4,35 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,20
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,06
Економія при броні: -4,32 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,04
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,22
Економія при броні: -1,48 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,55
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,49
Економія при броні: -1,96 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
40,15
Економія при броні: -7,64 грн