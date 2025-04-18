Харків (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,25
Економія при броні: -0,98 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,99
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,84
Економія при броні: -1,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,40
Економія при броні: -2,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,50
Економія при броні: -1,51 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
27,43
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог