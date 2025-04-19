Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,58
Економія при броні: -4,23 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,28
Економія при броні: -2,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,67
Економія при броні: -1,81 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,08
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,54
Економія при броні: -1,64 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,30
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,84
Економія при броні: -1,00 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,19
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,01
Економія при броні: -2,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,95
Економія при броні: -3,11 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,91
Економія при броні: -6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,83
Економія при броні: -2,99 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,66
Економія при броні: -6,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,26
Економія при броні: -1,55 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,82
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,44
Економія при броні: -1,41 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
26,93
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,15
Економія при броні: -2,12 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,54
Економія при броні: -3,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
48,60
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,75
Економія при броні: -2,03 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,75
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,84
Економія при броні: -3,32 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,28
Економія при броні: -1,66 грн