Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
21,60
Економія при броні: -0,65 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
40,85
Економія при броні: -1,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,83
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,16
Економія при броні: -1,47 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
50,07
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
43,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,82
Економія при броні: -1,19 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,31
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,44
Економія при броні: -0,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,87
Економія при броні: -3,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,43
Економія при броні: -0,87 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,72
Економія при броні: -1,78 грн