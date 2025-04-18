Харків (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
152,00
Економія при броні: -23,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
156,07
Економія при броні: -28,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
150,80
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
153,10
Економія при броні: -21,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
166,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
152,28
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
152,39
Економія при броні: -14,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
166,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
166,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ністатин супозиторії ректальні 500000 ОД стрип №10
Монфарм