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Атма® краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Львів (19111) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
589,53
Економія: -60,90 грн
528,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
609,42 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
613,98
Економія: -2,91 грн
611,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
714,83
Економія: -82,32 грн
632,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
610,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
615,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
746,99
Економія: -151,92 грн
595,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
724,99
Економія: -129,92 грн
595,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
637,76
Економія: -92,85 грн
544,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
947,20
Економія: -351,90 грн
595,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
717,76
Економія: -147,21 грн
570,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
610,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
776,99
Економія: -181,92 грн
595,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
610,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
777,99
Економія: -182,92 грн
595,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
601,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
666,99
Економія: -71,92 грн
595,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
610,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
778,99
Економія: -183,92 грн
595,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -171,02 грн
544,98 грн