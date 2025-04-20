Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
213,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
262,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
217,75
Економія при броні: -8,56 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
275,54
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,66
Економія при броні: -12,01 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
282,15
Економія при броні: -14,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
98,25
Економія при броні: -0,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,00
Економія при броні: -28,00 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
252,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,00
Економія при броні: -24,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
252,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
220,40
Економія при броні: -24,30 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,07
Економія при броні: -10,38 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,36
Економія при броні: -10,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
216,30
Економія при броні: -20,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
200,11
Економія при броні: -31,57 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
233,99
Економія при броні: -14,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,41
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
224,75
Економія при броні: -9,49 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
276,67
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
223,00
Економія при броні: -9,67 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
272,68
Економія при броні: -10,83 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
219,82
Економія при броні: -32,22 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
232,94
Економія при броні: -9,46 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
276,56
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
232,17
Економія при броні: -15,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
298,09
Економія при броні: -19,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
227,37
Економія при броні: -10,15 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
290,73
Економія при броні: -12,11 грн