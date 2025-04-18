Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
238,90
Економія при броні: -16,89 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,29
Економія при броні: -18,62 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,17
Економія при броні: -9,00 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
279,18
Економія при броні: -11,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
104,76
Економія при броні: -4,26 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,97
Економія при броні: -11,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
230,93
Економія при броні: -15,02 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
287,33
Економія при броні: -19,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,40
Економія при броні: -14,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,47
Економія при броні: -9,07 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
288,51
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,73
Економія при броні: -8,69 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
223,00
Економія при броні: -25,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
232,53
Економія при броні: -12,31 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс