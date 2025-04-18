Київ
ЛУЦЕТАМ® (LUCETAM®)

ЛУЦЕТАМ® (LUCETAM®)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 225 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
190,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
187,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
230,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
238,90
Економія при броні: -16,89 грн
222,01 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,29
Економія при броні: -18,62 грн
258,67 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
218,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
262,90 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
198,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
268,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,17
Економія при броні: -9,00 грн
212,17 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
279,18
Економія при броні: -11,07 грн
268,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
104,76
Економія при броні: -4,26 грн
100,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,97
Економія при броні: -11,56 грн
266,41 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
210,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
186,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
235,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
230,93
Економія при броні: -15,02 грн
215,91 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
287,33
Економія при броні: -19,19 грн
268,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,40
Економія при броні: -14,50 грн
197,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
188,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
189,50 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
238,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
212,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,47
Економія при броні: -9,07 грн
217,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
288,51
Економія при броні: -11,08 грн
277,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,73
Економія при броні: -8,69 грн
213,04 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
223,00
Економія при броні: -25,10 грн
197,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
232,53
Економія при броні: -12,31 грн
220,22 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
239,80 грн
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