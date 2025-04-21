Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
197,31
Економія при броні: -25,08 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
115,44
Економія при броні: -6,00 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
273,93
Економія при броні: -14,82 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
213,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,93
Економія при броні: -10,38 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
278,88
Економія при броні: -12,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
211,90
Економія при броні: -14,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
231,17
Економія при броні: -15,75 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
284,44
Економія при броні: -18,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
222,52
Економія при броні: -10,70 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
279,98
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
220,90
Економія при броні: -23,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,90
Економія при броні: -31,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
215,80
Економія при броні: -18,30 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
233,91
Економія при броні: -32,27 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
288,39
Економія при броні: -25,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,06
Економія при броні: -14,59 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
283,37
Економія при броні: -18,34 грн