Львів (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
213,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
288,56
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
220,20
Економія при броні: -25,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
219,90
Економія при броні: -24,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
211,90
Економія при броні: -16,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
169,36
Економія при броні: -10,53 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
229,31
Економія при броні: -13,22 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
274,56
Економія при броні: -14,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
224,96
Економія при броні: -12,22 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,72
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,30
Економія при броні: -26,30 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
109,75
Економія при броні: -12,25 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,40
Економія при броні: -26,40 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
214,70
Економія при броні: -19,70 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,50
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
215,30
Економія при броні: -20,30 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
191,77
Економія при броні: -26,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
229,71
Економія при броні: -13,26 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
276,10
Економія при броні: -14,07 грн