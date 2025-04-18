Київ (адресу не вказано)
Доступно в 692 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
225,00
Економія при броні: -21,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
217,80
Економія при броні: -13,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
318,35
Економія при броні: -48,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
174,95
Економія при броні: -26,59 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
244,05
Економія при броні: -37,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
217,70 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
284,00
Економія при броні: -17,19 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
256,47
Економія при броні: -38,98 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
283,04
Економія при броні: -20,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
229,23
Економія при броні: -13,07 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
276,44
Економія при броні: -15,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
219,50
Економія при броні: -15,60 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
188,61
Економія при броні: -30,17 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
227,29
Економія при броні: -11,28 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
278,37
Економія при броні: -12,49 грн