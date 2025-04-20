Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
213,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,26
Економія при броні: -12,38 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
277,60
Економія при броні: -44,03 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
210,00
Економія при броні: -23,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
250,00
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
189,41
Економія при броні: -10,55 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
230,45
Економія при броні: -34,73 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
283,07
Економія при броні: -15,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
194,35
Економія при броні: -32,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
234,06
Економія при броні: -11,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,08
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
185,40
Економія при броні: -18,68 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
223,51
Економія при броні: -7,96 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,19
Економія при броні: -9,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
102,80
Економія при броні: -5,29 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
139,00
Економія при броні: -7,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
221,90
Економія при броні: -28,00 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
219,93
Економія при броні: -10,01 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
273,08
Економія при броні: -12,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
116,36
Економія при броні: -7,91 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
285,02
Економія при броні: -19,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,70
Економія при броні: -32,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
189,81
Економія при броні: -26,59 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
236,72
Економія при броні: -19,28 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
286,83
Економія при броні: -18,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
190,42
Економія при броні: -27,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
115,31
Економія при броні: -6,86 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
283,52
Економія при броні: -16,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
217,60
Економія при броні: -23,70 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
269,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
117,97
Економія при броні: -8,02 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
291,45
Економія при броні: -28,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс