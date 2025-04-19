Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
198,70
Економія при броні: -36,81 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,94
Економія при броні: -11,04 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
280,27
Економія при броні: -13,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
220,31
Економія при броні: -10,93 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,91
Економія при броні: -13,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
196,84
Економія при броні: -14,38 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
228,94
Економія при броні: -38,71 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
294,20
Економія при броні: -20,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
224,60
Економія при броні: -28,20 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,98
Економія при броні: -11,90 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
282,42
Економія при броні: -13,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
227,37
Економія при броні: -10,87 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,61
Економія при броні: -13,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,50
Економія при броні: -30,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
170,92
Економія при броні: -14,61 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
230,37
Економія при броні: -15,33 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
267,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
234,42
Економія при броні: -34,80 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
285,23
Економія при броні: -17,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
190,76
Економія при броні: -30,83 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
213,10 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
130,30
Економія при броні: -7,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
195,21
Економія при броні: -32,66 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
219,22
Економія при броні: -10,91 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
281,85
Економія при броні: -38,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
229,38
Економія при броні: -13,32 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
284,09
Економія при броні: -41,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
113,20
Економія при броні: -4,25 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
279,13
Економія при броні: -39,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
226,37
Економія при броні: -13,71 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
285,74
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
230,35
Економія при броні: -29,26 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
260,56
Економія при броні: -11,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
183,78
Економія при броні: -6,51 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
224,96
Економія при броні: -9,73 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
270,59
Економія при броні: -31,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
225,09
Економія при броні: -9,27 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
279,03
Економія при броні: -40,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
188,88
Економія при броні: -11,84 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
224,05
Економія при броні: -15,42 грн
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
285,93
Економія при броні: -42,72 грн