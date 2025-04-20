Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,73
Економія при броні: -41,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
243,09
Економія при броні: -25,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
237,18
Економія при броні: -13,55 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
237,30
Економія при броні: -13,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
236,00
Економія при броні: -52,00 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,00
Економія при броні: -25,00 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
236,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,60
Економія при броні: -14,20 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
250,40
Економія при броні: -30,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
206,59
Економія при броні: -9,75 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
213,90
Економія при броні: -10,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
196,85
Економія при броні: -6,73 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,99
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
240,08
Економія при броні: -30,83 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
239,01
Економія при броні: -26,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,36
Економія при броні: -23,45 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
219,85
Економія при броні: -28,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,46
Економія при броні: -8,31 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
213,52
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,97
Економія при броні: -21,11 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
215,12
Економія при броні: -7,07 грн