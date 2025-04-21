Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
217,83
Економія при броні: -19,60 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
212,16
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,60
Економія при броні: -7,30 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
206,89
Економія при броні: -21,36 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,74
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,50
Економія при броні: -6,20 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
249,60
Економія при броні: -16,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,00
Економія при броні: -6,70 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
252,80
Економія при броні: -26,50 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
215,32
Економія при броні: -17,09 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
213,24
Економія при броні: -11,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
214,22
Економія при броні: -15,75 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
250,40
Економія при броні: -24,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
201,33
Економія при броні: -9,26 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
213,83
Економія при броні: -16,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,20
Економія при броні: -32,05 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,10
Економія при броні: -26,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
252,20
Економія при броні: -25,90 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
216,17
Економія при броні: -23,48 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
205,14
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
220,00
Економія при броні: -27,31 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,40
Економія при броні: -32,86 грн