Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 312 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
223,38
Економія при броні: -13,93 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,12
Економія при броні: -16,28 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
209,90
Економія при броні: -18,79 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
226,82
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
214,70
Економія при броні: -23,19 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,40
Економія при броні: -26,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,12
Економія при броні: -26,41 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
240,50
Економія при броні: -32,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,70
Економія при броні: -10,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
243,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек