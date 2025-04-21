Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
240,34
Економія при броні: -16,22 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,12
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
215,40
Економія при броні: -20,37 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
260,03
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,00
Економія при броні: -12,00 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,99
Економія при броні: -25,16 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
229,14
Економія при броні: -14,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
214,16
Економія при броні: -26,57 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
257,50
Економія при броні: -35,50 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
258,10
Економія при броні: -36,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,48
Економія при броні: -28,60 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
253,15
Економія при броні: -34,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,20
Економія при броні: -13,46 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
219,69
Економія при броні: -13,04 грн