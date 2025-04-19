Львів (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
240,63
Економія при броні: -24,36 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
251,00
Економія при броні: -31,40 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,50
Економія при броні: -48,90 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
231,40
Економія при броні: -11,80 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
208,28
Економія при броні: -22,03 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
216,59
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
218,65
Економія при броні: -14,62 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
250,19
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
231,50
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,30
Економія при броні: -4,70 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
237,70
Економія при броні: -18,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
257,50
Економія при броні: -37,90 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,00
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
257,40
Економія при броні: -37,80 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,90
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,10
Економія при броні: -13,50 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн