Київ (адресу не вказано)
Доступно в 841 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,20
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
257,50
Економія при броні: -33,60 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
250,40
Економія при броні: -24,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
275,20
Економія при броні: -59,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
231,80
Економія при броні: -49,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
227,84
Економія при броні: -41,41 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
227,44
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
207,15
Економія при броні: -36,29 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
208,20
Економія при броні: -19,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек