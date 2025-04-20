Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,30
Економія при броні: -1,60 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
226,05
Економія при броні: -37,27 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,05
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,00
Економія при броні: -25,00 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
236,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,47
Економія при броні: -12,15 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
217,34
Економія при броні: -17,86 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
208,07
Економія при броні: -6,40 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
245,14
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
225,54
Економія при броні: -17,52 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
217,46
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
209,23
Економія при броні: -29,46 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
251,93
Економія при броні: -35,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
244,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
193,00
Економія при броні: -13,23 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
239,92
Економія при броні: -32,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
191,48
Економія при броні: -17,74 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
210,52
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,00
Економія при броні: -14,60 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн