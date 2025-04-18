Харків (адресу не вказано)
Доступно в 357 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
210,37
Економія при броні: -25,44 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,50
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
256,10
Економія при броні: -34,90 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
251,00
Економія при броні: -25,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
254,40
Економія при броні: -33,20 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
234,00
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,21
Економія при броні: -10,33 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
237,13
Економія при броні: -26,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек