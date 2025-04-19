Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,61
Економія при броні: -13,71 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
221,32
Економія при броні: -9,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,14
Економія при броні: -13,24 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,42
Економія при броні: -21,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
198,93
Економія при броні: -11,35 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
228,94
Економія при броні: -13,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
252,30
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
252,20
Економія при броні: -32,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
251,00
Економія при броні: -28,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
243,50
Економія при броні: -41,08 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
226,42
Економія при броні: -20,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,34
Економія при броні: -29,16 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
240,79
Економія при броні: -28,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
266,40
Економія при броні: -46,30 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
249,50
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
226,46
Економія при броні: -24,99 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
218,24
Економія при броні: -11,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
237,85
Економія при броні: -35,64 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
217,32
Економія при броні: -11,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
231,40
Економія при броні: -28,81 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
220,05
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
217,93
Економія при броні: -13,67 грн
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
249,52
Економія при броні: -30,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
222,18
Економія при броні: -33,61 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
219,08
Економія при броні: -14,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
211,31
Економія при броні: -22,34 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,13
Економія при броні: -6,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек