Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
236,60
Економія при броні: -18,10 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
233,59
Економія при броні: -7,01 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
254,40
Економія при броні: -7,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
232,40
Економія при броні: -13,90 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
226,56
Економія при броні: -13,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
224,37
Економія при броні: -13,69 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
238,00
Економія при броні: -19,50 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
218,38
Економія при броні: -26,20 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
239,38
Економія при броні: -26,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
204,50
Економія при броні: -18,87 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
216,97
Економія при броні: -24,79 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
242,90
Економія при броні: -24,40 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Флюдітек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
212,44
Економія при броні: -8,27 грн
Флюдітек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
268,40 грн