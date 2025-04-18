Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
80,30
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
81,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
80,30
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
6.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
8.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
81,20
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
80,30
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
12.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
74,96
Економія при броні: -2,25 грн