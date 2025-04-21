Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
75,80
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
75,20
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
80,30
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
76,30
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
76,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
74,96
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
76,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
80,30
Економія при броні: -4,30 грн