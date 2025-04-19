Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,16
Економія при броні: -2,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Любінська, 102
3.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
3.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
4.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн