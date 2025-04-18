Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
7.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм