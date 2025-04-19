Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,15
Економія при броні: -11,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
81,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
7.8 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
8.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
8.4 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм