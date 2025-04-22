Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
77,36
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
84.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
111.3 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
78,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
Пантенол мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм