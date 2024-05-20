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Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Запоріжжя (441669) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
64,11
Економія: -6,44 грн
57,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
51,97
Економія: -6,29 грн
45,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
69,51
Економія: -3,22 грн
66,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
68,23
Економія: -4,81 грн
63,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
64,12
Економія: -5,07 грн
59,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (1)
64,12
Економія: -6,31 грн
57,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
63,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
51,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
65,92
Економія: -8,43 грн
57,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
64,21
Економія: -6,55 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (2)
69,43
Економія: -4,14 грн
65,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
69,12
Економія: -3,70 грн
65,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -8,24 грн
47,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
63,28
Економія: -4,00 грн
59,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
62,96
Економія: -5,44 грн
57,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
64,04
Економія: -6,82 грн
57,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
63,60
Економія: -4,55 грн
59,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (2)
64,64
Економія: -3,35 грн
61,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
67,09
Економія: -2,67 грн
64,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
51,71
Економія: -4,39 грн
47,32 грн