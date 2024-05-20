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Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Одеса (441669) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
45,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
66,34
Економія: -8,62 грн
57,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
65,99
Економія: -9,05 грн
56,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
63,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
41,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
38,46 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
33,21
Економія: -1,10 грн
32,11 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
65,90 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (3)
68,24
Економія: -10,75 грн
57,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Всього: упаковка (2)
66,10
Економія: -8,04 грн
58,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (3)
39,74 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
38,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
64,25
Економія: -6,58 грн
57,67 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
Всього: упаковка (1)
45,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
62,28 грн