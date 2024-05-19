Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Львів (441669) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Лінкольна, 29
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Любінська, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Здорова родина
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Аптека копійка
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Мазепи, 12
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Наукова, 43-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Червоної Калини, 60
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16