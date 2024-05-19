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Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Львів (441669) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -14,56 грн
56,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
68,18
Економія: -10,16 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -14,56 грн
56,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
44,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
60,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
62,22 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
66,50
Економія: -9,56 грн
56,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
59,66
Економія: -0,57 грн
59,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4)
68,38
Економія: -10,91 грн
57,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
61,94
Економія: -4,18 грн
57,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
63,58
Економія: -5,96 грн
57,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
63,57
Економія: -6,07 грн
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (3)
66,95
Економія: -8,93 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -23,56 грн
56,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
60,98
Економія: -3,22 грн
57,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -29,05 грн
56,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Всього: упаковка (1)
56,94 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
59,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
Всього: упаковка (1)
75,99
Економія: -19,05 грн
56,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
62,89
Економія: -5,39 грн
57,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
47,96 грн