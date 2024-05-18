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Алтеї корені корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (441669) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
69,95
Економія: -12,46 грн
57,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
57,26
Економія: -7,35 грн
49,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
64,15
Економія: -6,09 грн
58,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
65,53
Економія: -7,87 грн
57,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
32,19
Економія: -1,11 грн
31,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
68,42
Економія: -10,93 грн
57,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
67,02
Економія: -9,29 грн
57,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
63,35
Економія: -5,68 грн
57,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
49,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
64,14
Економія: -6,79 грн
57,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (2)
66,09
Економія: -8,20 грн
57,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
64,40
Економія: -6,73 грн
57,67 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -1,98 грн
36,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
62,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
52,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
69,20
Економія: -11,63 грн
57,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
62,50
Економія: -5,03 грн
57,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (4)
52,45
Економія: -2,67 грн
49,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
64,72
Економія: -7,15 грн
57,57 грн