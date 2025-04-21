Хомвіотензин® (Homviotensin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
564,03
Економія при броні: -58,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
457,72
Економія при броні: -54,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
428,48
Економія при броні: -49,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
273,60
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
557,55
Економія при броні: -52,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
283,36
Економія при броні: -30,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
304,95
Економія при броні: -36,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
443,38
Економія при броні: -51,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
571,04
Економія при броні: -49,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
569,66
Економія при броні: -73,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
277,20
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн