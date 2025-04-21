Хомвіотензин® (Homviotensin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
554,14
Економія при броні: -40,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
575,26
Економія при броні: -48,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
568,32
Економія при броні: -41,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
444,30
Економія при броні: -42,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
611,20
Економія при броні: -76,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
610,70
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
439,06
Економія при броні: -48,47 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
586,14
Економія при броні: -65,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
614,80
Економія при броні: -79,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
562,69
Економія при броні: -62,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
610,70
Економія при броні: -75,60 грн