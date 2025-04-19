Хомвіотензин® (Homviotensin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
690,12
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
568,03
Економія при броні: -60,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
568,60
Економія при броні: -30,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
463,35
Економія при броні: -59,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
614,80
Економія при броні: -76,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
620,60
Економія при броні: -82,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
280,80
Економія при броні: -11,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
572,79
Економія при броні: -67,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
601,10
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
162,20
Економія при броні: -27,68 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
567,90
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
615,80
Економія при броні: -77,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
409,41
Економія при броні: -25,88 грн