Хомвіотензин® (Homviotensin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 747 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
316,55
Економія при броні: -38,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
623,50
Економія при броні: -68,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
590,00
Економія при броні: -64,13 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
504,08
Економія при броні: -108,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
572,24
Економія при броні: -50,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
635,90
Економія при броні: -136,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
593,05
Економія при броні: -69,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
570,93
Економія при броні: -55,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
588,61
Економія при броні: -67,67 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
597,64
Економія при броні: -17,93 грн