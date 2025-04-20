Хомвіотензин® (Homviotensin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
538,67
Економія при броні: -26,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
573,19
Економія при броні: -28,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
267,49
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
570,66
Економія при броні: -79,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
562,43
Економія при броні: -71,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
147,15
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
342,35
Економія при броні: -18,73 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
669,97
Економія при броні: -42,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
649,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель