Хомвіотензин® (Homviotensin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
282,43
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
648,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
613,70
Економія при броні: -65,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
648,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
568,06
Економія при броні: -57,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
568,59
Економія при броні: -34,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
604,44
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
648,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
599,72
Економія при броні: -49,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
434,29
Економія при броні: -46,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
648,40 грн