Хомвіотензин® (Homviotensin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
536,20
Економія при броні: -16,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
617,90
Економія при броні: -73,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
158,70
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
536,59
Економія при броні: -31,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
695,81
Економія при броні: -42,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
562,75
Економія при броні: -58,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
409,03
Економія при броні: -39,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
415,95
Економія при броні: -37,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
566,03
Економія при броні: -57,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
655,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Хомвіотензин® таблетки блістер №100
Хомвіора Арцнайміттель
444,38
Економія при броні: -36,38 грн