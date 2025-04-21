Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
270,80
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
321,60
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
275,18
Економія при броні: -13,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
319,70
Економія при броні: -26,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,19
Економія при броні: -57,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
263,37
Економія при броні: -8,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
326,50
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
268,63
Економія при броні: -11,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
319,00
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
265,15
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
348,60
Економія при броні: -61,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
318,10
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,70
Економія при броні: -27,50 грн