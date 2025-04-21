Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
248,28
Економія при броні: -9,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
339,83
Економія при броні: -77,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
348,93
Економія при броні: -67,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
321,30
Економія при броні: -32,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
356,75
Економія при броні: -74,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
252,80
Економія при броні: -14,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
254,75
Економія при броні: -16,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
348,53
Економія при броні: -68,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
330,70
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
248,32
Економія при броні: -13,45 грн