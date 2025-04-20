Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
247,20
Економія при броні: -41,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
232,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
269,17
Економія при броні: -13,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
340,64
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
261,22
Економія при броні: -7,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
336,62
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,87
Економія при броні: -64,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
256,20
Економія при броні: -18,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
328,40
Економія при броні: -61,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
352,95
Економія при броні: -83,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
251,72
Економія при броні: -13,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,70 грн