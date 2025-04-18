Харків (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
339,69
Економія при броні: -62,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
343,61
Економія при броні: -64,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,64
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
239,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
348,41
Економія при броні: -76,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма