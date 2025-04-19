Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
345,11
Економія при броні: -64,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
293,35
Економія при броні: -12,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,27
Економія при броні: -81,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
329,40
Економія при броні: -43,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
334,50
Економія при броні: -48,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,76
Економія при броні: -27,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
338,98
Економія при броні: -55,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
334,30
Економія при броні: -48,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
350,33
Економія при броні: -73,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
347,56
Економія при броні: -70,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
349,63
Економія при броні: -87,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
340,31
Економія при броні: -77,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
276,46
Економія при броні: -13,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
241,81
Економія при броні: -9,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
339,71
Економія при броні: -77,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ірифрин краплі очні 2.5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
338,42
Економія при броні: -76,24 грн