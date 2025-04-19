Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,77
Економія при броні: -12,72 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
23,70
Економія при броні: -0,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
33,24
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
71,36
Економія при броні: -8,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
89,50
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
91,70
Економія при броні: -12,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
64,12
Економія при броні: -8,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
8,92
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
67,12
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,00
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
63,20
Економія при броні: -0,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
91,60
Економія при броні: -12,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ