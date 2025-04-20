Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,65
Економія при броні: -8,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
74,40
Економія при броні: -14,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
74,98
Економія при броні: -6,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
72,81
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
97,14
Економія при броні: -27,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,90
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
96,27
Економія при броні: -17,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
67,48
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,93
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
67,71
Економія при броні: -5,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
7,90
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
87,81
Економія при броні: -16,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,93
Економія при броні: -5,04 грн